Comic-Con, Tom Hardy tra ‘Venom’ e un nuovo ‘Mad Max’

Preparatevi, perché Venom non sarà un superhero movie come gli altri: “Non ci sono eroi in questo film”, ha detto Ruben Fleischer, che ha diretto l’adattamento dal fumetto. Dal Comic-Con, il regista e il protagonista Tom Hardy hanno promesso un bel po’ splatter ai fan.

“Venom sarà caratterizzato da un personaggio molto più grintoso, radicato e complicato”, ha aggiunto Fleischer “e sarà più violento” rispetto ad altri film Marvel.

Hardy ha detto di essere stato attratto dal ruolo perché suo figlio è un fan di Venom e ha spiegato che altri film che ha interpretato, come Revenant, sono troppo intensi da condividere con lui. “Quindi questa volta” ha scherzato la star “ho fatto qualcosa in cui divoro le teste della gente”.

Le immagini mostrate al Comic-Con hanno anche svelato un numero impressionante di acrobazie e scene d’azione, tra cui diverse sequenze in cui il Venom di Hardy affronta un altro simbionte. Fleischer ha detto che la potente nemesi del protagonista è Riot, un parassita che può saltare da persona a persona.

“Stiamo progettando un mondo enorme con questa storia di Venom“, ha spiegato Fleischer, aggiungendo che spera “di esplorare tutti gli amati personaggi di quell’universo”.

Significa che un giorno l’Uomo Ragno si scontrerà contro Venom? Hardy spera di sì ed è già pronto ad andare a braccetto con l’alter-ego fuori dallo schermo di Spidey, Tom Holland.

Parlando con Variety, a proposito dell’acclamato Mad Max: Fury Road (che l’ha visto protagonista nel 2015), ha detto che c’erano piani per tre film in origine e che stanno solo aspettando l’ok dagli studios per girare il prossimo: “La questione è quando. Non sono sicuro se si chiamerà The Wasteland o no, perché non si sa mai. Questi titoli cambiano continuamente. Ma c’è sicuramente un altro progetto di Mad Max in sospeso”.