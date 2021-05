‘Comedians’: guarda la clip esclusiva del nuovo film di Gabriele Salvatores sulle note di Tom Waits

È Rain Dogs di Tom Waits ad accompagnare l’inizio di Comedians, il nuovo film di Gabriele Salvatores nelle sale dal prossimo 10 giugno.

Come mostra la clip in esclusiva per Rolling Stone, è in una sera di pioggia che s’incontrano i “commedianti” (o aspiranti tali) del titolo. Cioè un gruppo di ordinary men che, per cambiare vita, studiano da stand-up comedians.

La nuova commedia del premio Oscar per Mediterraneo è tratta dalla fortunatissima pièce del drammaturgo inglese Trevor Griffiths, adattata per lo schermo dallo stesso regista. Il cast riunisce alcuni dei volti più noti del cabaret di ieri e di oggi: Ale e Franz, Natalino Balasso, Walter Leonardi, Marco Bonadei e Vincenzo Zampa. Più il lanciatissimo Giulio Pranno, scoperto da Salvatores nel precedente Tutto il mio folle amore, e il mattatore Christian De Sica, guest star di lusso.

Comedians è prodotto da Indiana Production con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution.