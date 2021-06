Ci sono le prime notizie sul nuovo film di Wes Anderson

Wes Anderson girerà il suo nuovo film in Spagna e la produzione inizierà a settembre. In un’intervista con Variety, Tilda Swinton ha rivelato che sarà nel cast, ma il resto è ovviamente ancora top secret. Anche se le riprese saranno in Spagna, il lungometraggio «non parla della Spagna», ha spiegato Swinton. Nel frattempo, Anderson ha detto che «non è pronto a condividere alcun dettaglio» sul nuovo film.



Pare che inizialmente Anderson avesse in programma di girare a Roma, ma la produzion si è trasferita in Spagna all’inizio di quest’anno. Negli ultimi due mesi, a Chinchón, una piccola città situata a sud-est di Madrid, sono sorti alcuni set che ricordano un paesaggio desertico, come riportato da El Pais.



Il film segna la quinta collaborazione tra il regista di Rushmore e Swinton, che hanno anche lavorato insieme in The French Dispatch, L’isola dei cani, The Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom. Sia l’attrice che il regista saranno al Festival di Cannes la prossima settimana, dove The French Dispatch è in concorso. Swinton appare in altri quattro film che partecipano al festival, tra cui Memoria di Apichatpong Weerasethakul, The Souvenir Part II di Joanna Hogg e The Souvenir e il documentario di Mark Cousins ​​The Storms of Jeremy Thomas.