Ci sarà un nuovo film dei Power Rangers dal creatore di ‘The End of the F***ing World’

I Power Rangers sono stati gli idoli di tutti i bambini degli anni Novanta, e ora Paramount Pictures sta pensando di riportarli sullo schermo, coinvolgendo nel progetto Jonathan Entwistle, noto per aver creato The Endo of the F***ing World per Netflix.

A dire il vero nel 2017 era già stato fatto un tentativo del genere: Lionsgate aveva prodotto un remake del titolo adattandolo a un pubblico young adult. La speranza era che il film potesse diventare un nuovo franchise da sviluppare, ma poi aveva incassato solo 142 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milini e i piani per un sequel erano stati accantonati. Così è arrivata Paramount a comprare i diritti.