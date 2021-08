Ci sarà anche Margot Robbie nel nuovo film di Wes Anderson

Dopo Tom Hanks, anche Margot Robbie si unisce al cast del nuovo film di Wes Anderson. L’attrice, attualmente al cinema nei panni di Harley Quinn in The Suicide Squad, sarà tra i protagonisti dell’ultimo progetto del regista cult, un lungometraggio ancora senza titolo per cui inizieranno le riprese in Spagna alla fine di agosto.



Non si sa nulla della trama del film, così come non è chiara l’entità del ruolo di Robbie, anche se, secondo le fonti di The Hollywood Reporter, si parla di una parte da supporting.



Scritto e diretto da Anderson, il progetto vede già coinvolti molti degli attori-feticcio di Wes, tra cui Adrien Brody, Bill Murray e Tilda Swinton.



Robbie sta girando Babylon, l’ode di Damien Chazelle alla Hollywood degli anni ’20 che la vedrà recitare di nuovo insieme a Brad Pitt dopo C’era una volta a… Hollywood, e ha recentemente concluso la produzione di un film senza titolo di David O. Russell. Prossimamente la vedremo anche in Barbie, basato sull’iconica bambola, che sarà diretto da Greta Gerwig e di cui Margot è anche produttrice.



Intanto The French Dispatch di Wes Anderson, presentato a Cannes, uscirà nei cinema italiani l’11 novembre.