Christina Aguilera torna in ‘Mulan’ con la canzone ‘Loyal Brave True’

Christina Aguilera torna alle sue radici Disney con Loyal Brave True, una nuova canzone scritta per il remake in live-action di Mulan. La cantante ha debuttato nelle classifiche a 16 anni con Reflection, una canzone scritta per la versione originale del film.

«Mulan e Reflection mi hanno portato il mio primo contratto discografico», ha detto Christina Aguilera. «È incredibile poter tornare a un film così incredibile, pieno di forza e con un messaggio capace di superare la prova del tempo: sii fedele a te stesso, impara a non aver paura di nulla. La mia nuova canzone, Loyal Brave True, rappresenta l’equilibrio tra vulnerabilità e forza».

Nel testo, Aguilera ripercorre i temi della storia di Mulan: “War is not freedom / Over my shoulder / I see a clearer view / All for my family / Reason I’m breathing / Everything to lose,” she sings. “Should I ask myself in the water / What a warrior would do / Tell me underneath my armor / Am I loyal, brave and true?”

La popstar ha aggiunto che oltre a Loyal Brave True, ha registrato anche una nuova versione di Reflection. Entrambi i brani faranno parte della colonna sonora del film che dovrebbe uscire, emergenza sanitaria permettendo, il 26 marzo.