Chris Rock commenta lo schiaffo di Will Smith: «Sto ancora elaborando quello che è successo»

Caso Will Smith, nuova puntata. Che stavolta riguarda chi ha ricevuto lo schiaffo, cioè Chris Rock.

Il comico, contro cui si è scagliato Smith per colpa di una battuta sulla moglie Jada Pinkett, ha commentato per la prima volta quanto è successo da un altro palco. Quello del Wilbur Theater Boston, dal quale ha ripreso i suoi show di stand-up.

«Wow, ok», ha attaccato dopo la standing ovation del pubblico, «però fatemi fare il mio spettacolo».

Che è iniziato proprio da ciò che tutti volevano sentire. «Com’è andato il vostro weekend?», ha subito incalzato. Per poi aggiungere: «Non ho un cazzo di niente su quello che è successo, perciò se siete venuti per sentire qualcosa in proposito, sappiate che ho scritto il monologo prima di questo fine settimana».

Per poi aggiungere: «Sto ancora in qualche modo elaborando quello che è successo. A un certo punto parlerò di quella merda. E sarà insieme serio e divertente».

A quel punto, uno spettatore in platea ha urlato «Fanculo Will Smith!», ma Rock ha ignorato la provocazione. «[Ora] dirò un po’ di battute», ha proseguito. «È bello esserne usciti».

Il giorno dopo gli Oscar, Will Smith ha reso pubblicamente le sue scuse a Chris Rock. Nel frattempo, l’Academy sta valutando se sanzionare l’attore neo-premio Oscar per Una famiglia vincente – King Richard, ma ha fatto sapere che ci vorrà “qualche settimana”.