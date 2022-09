Chris Pine smonta lo #spitgate: «La storia dello sputo è ridicola»

Fine dello spitgate? Per ore media e social si sono domandati se davvero Harry Styles abbia sputato addosso a Chris Pine alla prima del film di Olivia Wilde Don’t Worry Darling a Venezia, non giungendo peraltro ad alcuna conclusione nonostante la presenza di più video che mostrano il momento in cui Styles avrebbe compiuto il gesto.

Ora un rappresentante di Chris Pine smonta il caso. «È una storia ridicola, un’invenzione totale risultato d’una strana e ingannevole illusione online che ha dato il via a una stupida speculazione. Per essere chiari: Harry Styles NON ha sputato addosso a Chris Pine» (il NON maiuscolo è nell’originale).

E ancora: «Fra i due c’è solo rispetto e chi afferma il contrario sta chiaramente tentando di creare un dramma inesistente».

Questo è il video in cui si vede Styles chinarsi su Pine e chiudere le labbra. Pine smette di applaudire e guarda verso le proprie gambe con una strana espressione, tra il divertito e l’incredulo:

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won’t sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

La scena da un altro punto di vista:

Lo spitgate non è l’unico gossip che ha accompagnato il film di Wilde. Si è parlato della relazione tra Wilde e Styles (qui la nostra digital cover in cui il cantante ne parla); della separazione tra Wilde e Jason Sudeikis; delle voci di litigi tra la regista e l’attrice Florence Pugh; dei rapporti tra Wilde e Shia LaBeouf, scelto per la parte poi assegnata a Styles; della decisione di Pugh di non partecipare alla promozione del film.

Le polemichette non sono l’unico problema di Don’t Worry Darling: a questo link la nostra recensone del film.