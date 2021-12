«Che ne sarà di Neo?», guarda Keanu Reeves nel nuovo trailer di ‘Matrix Resurrections’

Neo e Trinity sono tornati per un’altra battaglia sul destino della realtà stessa nel nuovo trailer di Matrix Resurrections, attesissimo quarto capitolo dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere.



Il nuovo film ritrova il Neo di Keanu Reeves che vive come Thomas Anderson nel mondo simulato di Matrix fino a quando non gli viene offerta ancora una volta la pillola rossa. Dopo essersi risvegliati, Neo e la Trinity di Carrie-Anne Moss si ritrovano e si uniscono a un nuovo gruppo di hacker/rivoluzionari che lavorano per abbattere Matrix.



Il trailer non offre molto in termini di dettagli sulla trama, anche se c’è molta azione fantascientifica e la posta in gioco sembra altissima. La clip gioca anche con uno dei temi preferiti di Matrix, il déjà vu e la memoria, inserendo alcuni spezzoni dei film originali e finendo con Neo che respinge un agente e scherza: «Conosco ancora il kung fu».



Insieme a Reeves e Moss, Matrix Resurrections vede protagonisti Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Jada Pinkett Smith e Neil Patrick Harris. Diretto da Lana Wachowski, il film uscirà nelle sale il 1° gennaio 2022.