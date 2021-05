Che cosa sta succedendo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck?

È il nuovo rumor della settimana: a 17 anni dall’annullamento del loro chiacchieratissimo fidanzamento, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero riavvicinati. Lo confermano più fonti a E! News, Daily Mail, People e TMZ.

Dopo essere apparsi separatamente al Vax Live a Los Angeles domenica 2 maggio – JLo in una delle sue performance musicali e Ben al fianco di Jimmy Kimmel –, i due sono saliti su un jet privato e sono volati insieme allo Yellowstone Club, ski resort di lusso nel Montana, dove lui possiede un chalet e dove la coppia è stata in vacanza insieme per circa una settimana: «Erano soli», dichiara un informatore. «Soltanto loro due».



Nelle foto pubblicate dal Daily Mail, Lopez e Affleck sono a bordo di un SUV: «Hanno una forte connessione. È stato breve ma intenso e Jennifer è molto felice», ha riportato una fonte a People.

La notizia arriva a circa un mese dalla conferma della separazione tra Jennifer e Alex Rodriguez dopo quattro anni insieme. La diva e il campione di baseball si sarebbero incontrati per provare a sistemare le cose, ma Ben (che ha chiuso da qualche mese una relazione con Ana de Armas) è stato poi avvistato a casa di JLo e in diverse altre occasioni. Qualcuno sosteneva che Lopez e Affleck fossero soltanto amici, ma pare che le cose siano cambiate rapidamente.



«Sono stati in contatto nel corso degli anni», spiega una fonte, sottolineando che i due si sono ritrovati dopo il ritorno di lei da un set nella Repubblica Dominicana. «Ben l’ha contattata per vedere come stava e hanno cenato insieme un paio di volte nell’ultimo mese. È tutto naturale tra loro e la chimica è pazzesca. Hanno ripreso da dove si erano fermati e adesso stanno godendo della compagnia l’uno dell’altro».



Jennifer e Ben avevano iniziato a frequentarsi nel luglio 2002 durante le riprese del film-flop Gigli. L’attore aveva fatto la proposta alla popstar con anello di diamanti Harry Winston su misura con solitario rosa da 6,1 carati. Pochi giorni prima delle nozze, a settembre 2003, i Bennifer avevano annullato il matrimonio. E mesi dopo, nel gennaio 2004, avevano confermato di essersi ufficialmente separati.