Chadwick Boseman potrebbe essere candidato agli Oscar 2021. Il divo di Black Panther, tragicamente scomparso lo scorso 28 agosto, è protagonista con Viola Davis del film Ma Rainey’s Black Bottom, disponibile su Netflix a dicembre. E proprio Netflix ha annunciato a Variety la sua campagna perché Chadwick possa essere nominato tra i “lead actors” ai prossimi Academy Award.

Tratto dalla pièce di August Wilson vincitrice del premio Pulitzer, il film è ambientato nella Chicago del 1927 e racconta la vicenda di Ma Rainey (Davis), cantante di blues, e del suo virtuoso trombettista Levee (Boseman), impegnati in una lotta contro i bianchi che vogliono controllare la loro musica.

Questo non è l’unico film per cui Boseman potrebbe finire nelle cinquine degli Oscar che verranno. C’è chi dice che potrebbe essere candidato anche come non protagonista per Da 5 Bloods – Come fratelli di Spike Lee, l’ultimo titolo uscito prima della sua morte per cancro al pancreas. Se conquistasse una statuetta, sarebbe il terzo attore nella storia a vincere un Oscar postumo dopo Peter Finch per Quinto potere (miglior attore protagonista nel 1977) e Heath Ledger per Il cavaliere oscuro (miglior attore non protagonista nel 2009).

Ecco il trailer di Ma Rainey’s Black Bottom: