‘C’era una volta… a Hollywood’, il trailer del nono film di Quentin Tarantino

Nella prima inquadratura ci sono Leonardo DiCaprio e Brad Pitt insieme che guardano la tv. Poi la nuova coppia d’oro di Tarantino entra in un bar, dove incontra l’agente Marwin Schwartz, e cioè Mr. Al Pacino. Poco dopo arriva una battuta già destinata ad entrare nella storia: “Qualcuno qui ha ordinato crauti flambé? Bruciate nazisti di merda!”, urla il Rick Dalton di DiCaprio mentre arrostisce un po’ di SS in un film. Il nuovo trailer di C’era una volta… a Hollywood è una bomba. Il nono film di Tarantino passa oggi in concorso a Cannes. E Quentin ha diffuso una campagna contro gli spoiler, lanciando l’hashtag #NoSpoilersInHollywood

Nelle immagini c’è Sharon che posa davanti alla locandina del suo film con Dean Martin, The Wrecking Crew (in italiano Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm), c’è la Hollywood del 1969, con le feste, il cinerama, le conigliette di Playboy. Nel frattempo Rick Dalton non si ricorda le battute, va in crisi, teme di essere “roba passata”, come confessa all’amico e controfigura Cliff Booth (Pitt), mentre nella casa vicino alla sua si trasferisce proprio Sharon Tate e Cliff Booth incontra Charles Manson in persona.

“In questa città, può cambiare tutto all’improvviso”, afferma il personaggio di DiCaprio. E intanto Manson e soci caricano le pistole.

C’era una volta… a Hollywood arriva in Italia il 19 settembre.