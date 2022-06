C’è la prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken in ‘Barbie’

C’è la prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken, e la rete è già impazzita.

L’attore interpreta il celebre pupazzo in Barbie, il prossimo film di Greta Gerwig (Lady Bird, Piccole donne) scritto insieme al compagno Noah Baumbach che vede co-protagonista, nel ruolo del titolo, Margot Robbie.

Del cast del film fanno parte anche Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, e Will Ferrell.

Barbie sarà nelle sale americane nel luglio del 2023.

Eva Mendes, compagna di Gosling, ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di Ken scrivendo: «So. F. Funny. So. F. Good. So F excited for you to see this» (“Così fottutamente divertente. Così fottutamente bello. Così fottutamente felice che lo vediate tutti”), aggiungendo l’hashtag #Thatsmyken.

Ecco la foto di Ryan Gosling nei panni di Ken:

E quella di Margot Robbie alias Barbie: