Catherine Deneuve è stata ricoverata in ospedale

Catherine Deneuve, 76 anni, è stata ricoverata in ospedale a Parigi dopo essersi sentita male durante la notte, secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le Parisien. L’attrice, 76 anni, sarebbe in condizioni considerate ‘serie’, ha aggiunto il giornale, e sarebbero in corso degli accertamenti.

La divina di Francia era stata tra i protagonisti dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia con il film d’apertura, La vérité di Kore’eda Hirokazu, dove Deneuve interpretava una diva del cinema reduce della pubblicazione un memoir pieno di omissioni e bugie, che mettono in crisi il suo già difficile rapporto con la figlia, interpretata da Juliette Binoche.