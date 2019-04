Cannes, il festival apre con il film zombie di Jim Jarmusch

The Dead Do not Die di Jim Jarmusch aprirà il Festival di Cannes, al via il 14 maggio. Il film di zombie vede Bill Murray, Chloe Sevigny, Adam Driver e Tilda Swinton alle prese con un’orda di non morti. Lo annuncia in esclusiva Variety.

Il film è ambientato nella tranquilla città di Centerville, che improvvisamente si trova sotto l’attacco degli zombi. Murray, Driver e Sevigny interpretano i poliziotti della piccola cittadina, costretti a combattere contro i cadaveri che escono dalle tombe. Jarmusch ha anche scritto la sceneggiatura per la commedia dark. Il supercast comprende anche Selena Gomez, Steve Buscemi, Rosie Perez, Danny Glover, Iggy Pop, Tom Waits e Caleb Landry Jones.

Jarmusch ha una lunga relazione con Cannes, che è iniziata quando ha vinto la Camera d’Or con Stranger Than Paradise nel 1984. È stato in concorso più volte, anche con il suo ultimo lungometraggio, Paterson, in cui c’era proprio Driver come protagonista. Non è la prima volta che Jarmusch dirige film di genere, vedi il western Dead Man, il film di vampiri Only Lovers Left Alive e il crime movie Ghost Dog. Anche Cannes ha già aperto altre volte con lungometraggi di genere come Blindness e Lemming.

La giuria di Cannes sarà presieduta dal regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu (Babel, Birdman). La giuria presenterà la Palma d’oro alla cerimonia di chiusura del festival del 25 maggio.

La line-up ufficiale del festival verrà svelata il 18 aprile. Diversi film sono stati annunciati, tra cui Dolor y gloria di Pedro Almodovar, Rocketman di Dexter Fletcher e Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino.