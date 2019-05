Cannes 2019, vince il coreano ‘Parasite’. E Banderas è il miglior attore

La Palma d’oro (prevista dai rumors) va a Parasite del maestro sudcoreano Bong Joon-Ho, una lotta di classe alla Loach con finale tarantiniano. I fratelli Dardenne invece si portano a casa il premio per la regia per Le Jeune Ahmed e Antonio Banderas quello per il miglior attore in Dolor Y Gloria: “Il mio personaggio si chiama Salvador Mallo ma tutto il mondo sa che è Pedro Almodóvar”, ha detto l’attore. “L’ho conosciuto 40 anni fa, lo rispetto, lo ammiro, lo amo, è il mio mentore. Il meglio deve ancora venire”.

La critica e la giuria presieduta da Alejandro González Iñárritu si sono divise. Nonostante i 13 minuti di applausi dopo la proiezione, niente da fare purtroppo per l’unico film italiano in gara, Il Traditore di Marco Bellocchio, e nemmeno per Quentin Tarantino, che era in sala al Palais durante la cerimonia di premiazione.

L’Italia ha ricevuto un riconoscimento in una sezione parallela: Chiara Mastroianni è stata premiata come miglior attrice di Un certain regard per il film Chambre 212.

Ecco il palmarès completo:

Palme d’Or (miglior film)

Parasite (Gisaengchung) di Bong Joon-Ho

Grand Prix du Jury (Gran Premio della Giuria)

Atlantique di Mati Diop

Prix d’interprétation masculine (miglior attore)

Antonio Banderas per Dolor Y Gloria di Pedro Almodóvar

Prix du Jury (Premio della giuria)

Les Misérables di Ladj Ly ex-æquo con

Bacurau di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles

Prix de la mise en scène (miglior regia)

Jean-Pierre e Luc Dardenne per Le Jeune Ahmed

Prix d’interprétation féminine (miglior attrice)

Emily Beecham per Little Joe di Jessica Hausner

Prix du scénario (miglior sceneggiatura)

Portrait of a Lady on Fire di Céline Sciamma

Mention spéciale

It Must Be Heaven di Elia Suleiman