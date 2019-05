Cannes 2019, guarda Elton John e Taron Egerton duettare sulle note di ‘Rocket Man’

La star di Rocketman Taron Egerton ha fatto una comparsa a sorpresa durante il set di Elton John alla festa di gala di Cannes per il film. Egerton, che interpreta John nel film biografico di Dexter Fletcher, è salito sul palco nell’afterparty di Carlton Beach per esibirsi proprio in Rocket Man insieme al cantante.

John ha cantanto anche I’m Still Standing, il suo singolo multi-platino del 1982. Il cantante ha reso omaggio al video musicale della canzone, che ha girato a Carlton Beach e al Carton Hotel Intercontinental. John ha detto al pubblico: “È una notte molto emozionante per me. Anche se non farà un soldo al botteghino, cosa che ucciderà Jim Gianopulos (il CEO della Paramount, nda), è il film che volevo fare”.

Il cantante e il suo paroliere Bernie Taupin hanno parlato delle loro reazioni alla prima del film in un video per la Paramount. “Ad essere onesto con te sono rimasto senza parole”, ha detto John. “Ero molto commosso. Ho pianto la prima volta che l’ho visto e ho pianto parecchio anche quest’altra”.

Rocketman, che vede nel cast anche Jamie Bell, Richard Madden e Bryce Dallas Howard, è stato presentato al festival del cinema francese e uscirà il 29 maggio. La colonna sonora, Rocketman (Music From The Motion Picture), verrà rilasciata il 24 maggio.