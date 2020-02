Candyman, il trailer del reboot prodotto da Jordan Peele

Il classico del terrore Candyman tornerà sugli schermi cinematografici d’America ia giugno e finalmente si può vedere il primo trailer.

Il film, ideato e prodotto da Jordan Peele con la regia di Nia DaCosta, è ambientato 30 anni dopo l’originale del 1992. Yahya Abdul-Mateen è Anthony McCoy, il bambino che nel primo film fu rapito da Candyman. Nel reboot, McCoy torna al suo vecchio quartiere, risvegliando lo spirito del ‘male’. Nel film ci sarà anche Tony Todd, che interpretava Candyman nel film del 1992.

Come colonna sonora del trailer è stata scelta Say My Name delle Destiny’s Child, perfetta per tutti quelli che decideranno di evocare lo spirito di Candyman davanti a uno specchio. Il film uscirà il 12 giugno.