Campari #PerIlCinema: parte la campagna a sostegno del grande schermo

#PerIlCinema: Campari lancia con questo hashtag il progetto che vuole dare un aiuto concreto e immediato al mondo del grande schermo. Considerata la crisi che quest’anno sta colpendo l’intera industria cinematografica e tutte le professioni ad essa collegate, Campari ha deciso di rafforzare ancora di più il proprio storico legame con il cinema con questa iniziativa a sostegno del settore e dello straordinario contributo di donne e uomini che, attraverso il proprio talento e passione, lo rendono possibile.

Sulla nuova piattaforma perilcinema.com, chiunque può acquistare un voucher valido per un ingresso in uno dei cinema aderenti. Per ogni buono cinema acquistato, Campari sosterrà le sale cinematografiche scelte dagli utenti, regalando ai primi 20.000 acquirenti un secondo buono cinema. Entrambi saranno utilizzabili nel corso di tutto l’anno 2021, mentre il corrispettivo verrà immediatamente versato ai cinema da QMI: un ottimo incentivo per dare un aiuto concreto e tempestivo all’economia del settore. Ad oggi hanno aderito più di 320 cinema, tra cui i circuiti The Space Cinema, UCI Cinemas e UNICI (Unione Cinema). L’idea nasce grazie alla collaborazione con QMI, da oltre 15 anni agenzia di riferimento per l’entertainment in Italia e per le aziende che si legano ai contenuti, e Stardust.it, piattaforma QMI dedicata all’intrattenimento, con una community di oltre 500.000 appassionati. Quasi tutte le case di distribuzione e produzione e tanti festival italiani hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

«Campari #PerIlCinema rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e siamo entusiasti di dare vita, insieme ai nostri partner d’eccezione, a questa importante iniziativa», afferma Clarice Pinto, Senior Marketing Director di Campari Group Italia.«Crediamo fortemente nel ruolo fondamentale rappresentato dal cinema italiano nella cultura e nella società e siamo per questo pronti a offrirgli, con la passione che ci contraddistingue, supporto in questo periodo così difficile».

Il brand Campari è strettamente legato al mondo del cinema. Una “amicizia” inaugurata nel 1984, quando Federico Fellini girò Ragazza in treno, un vero e proprio corto con cui il maestro della Dolce vita e Amarcord si cimentò per la prima volta nella realizzazione di uno spot per un marchio privato. Campari, oltre ad essere oggi il main sponsor della Mostra del cinema di Venezia, ha proseguito il suo percorso artistico grazie al Calendario Campari, che vanta tra i suoi volti dive come Uma Thurman e Penélope Cruz; e Campari Red Diaries, la serie di cortometraggi firmati negli anni da autori come Paolo Sorrentino, Stefano Sollima e Matteo Garrone.