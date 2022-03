‘Calcinculo’, guarda la clip in anteprima del nuovo film con Andrea Carpenzano

Calcinculo, opera seconda di Chiara Bellosi (Palazzo di giustizia), è un film che parla di amicizia e di empowerment. Quando un luna park viene allestito fuori dalla sua finestra, la quindicenne Benedetta (l’esordiente Gaia Di Pietro) incontra Amanda (Andrea Carpenzano), una persona non binaria. E decide di seguirla nel suo mondo randagio.

«Questa scena, che sta oltre la metà del film, è un punto di svolta molto importante per Benedetta, la protagonista della storia», spiega Bellosi in esclusiva per Rolling. «Fino ad ora Benedetta è stata quasi sempre muta, i suoi occhi hanno continuato ad assorbire tutti gli sguardi e i giudizi su di lei e tutto quello che le accadeva intorno, incamerando e reagendo emotivamente ma senza una vera e propria azione. Invece in questo momento, quando entra nella roulotte di Amanda e viene a sapere che lei sta per andarsene, non solo parla ma afferma e rivendica una decisione presa, che non ammette replica. È il momento in cui Benedetta diventa davvero presente a se stessa e si prende la responsabilità di provare ad essere libera, con leggerezza».

Il film è stato presentato alla 72esima Berlinale nella sezione Panorama e la sceneggiatura (di Maria Teresa Venditti e Luca De Bei) si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura 2018 e la Borsa di Studio Claudia Sbarigia 2018 dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile. Le musiche originali sono di Fabrizio Campanelli e Giuseppe Tranquillino Minerva.

Nel cast ci sono anche Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Claudia Salerno e Alessio Praticò. Calcinculo è una produzione tempesta con Rai Cinema (in coproduzione con tellfilm) e arriva nelle sale italiane distribuito da Luce Cinecittà il 24 marzo.