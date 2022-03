Bruce Willis si ritira per problemi di salute

La fonte è più che certa: il profilo Instagram verificato di Demi Moore, la sua ex moglie. Che parla a nome delle figlie avute con Bruce Willis e di tutta la sua famiglia. E la notizia è quella che nessuno avrebbe voluto sentire: i problemi di salute di cui soffrirebbe l’icona dell’action hollywoodiano, 67 anni, e dei quali si parla da settimane sono reali.



«Desideriamo condividere con i suoi straordinari fan che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia (un disturbo acquisito del linguaggio che impedisce a chi ne soffre di articolare e comprendere le parole, nda), che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e dopo tante riflessioni, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui», si legge nel post di Demi.



«È un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo molto l’amore, la compassione e il supporto che gli dimostrate continuamente. Stiamo attraversando tutto questo più uniti che mai e volevamo coinvolgere i suoi sostenitori perché sappiamo quanto Bruce significhi per voi, e voi per lui. Come dice sempre lui, “Live it up”. E insieme abbiamo in programma di fare proprio questo».