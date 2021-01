Bruce Willis non si mette la mascherina… e va a finire così

Tempi hard, per il divo di Die Hard. Bruce Willis esce senza mascherina e… viene cacciato da un negozio. Non importa che avesse al collo una bandana con cui avrebbe potuto proteggersi il viso. Il commesso di un drugstore della catena Rite Aid ha deciso di allontanare l’attore dall’esercizio commerciale di Los Angeles.

Lo riporta il magazine Page Six, che ha anche provato a contattare il portavoce della star sull’accaduto: la risposta è stata un no comment. Willis è tornato a LA dopo aver passato la maggior parte della quarantena con l’ex moglie Demi Moore e le figlie Scout, Rumer e Tallulah nel ranch di famiglia in Idaho. Pare che il suo matrimonio con l’attuale moglie Emma Heming sia arrivato al capolinea.

La California è uno degli Stati più colpiti dal coronavirus. Più di 10.000 sono i morti registrati nella sola contea di Los Angeles.