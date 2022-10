‘Brado’, guarda la clip dal nuovo film di Kim Rossi Stuart

«Un film di genere, dall’impianto classico, che trascina lo spettatore in un’impresa da compiere. In questo caso si tratta di addestrare un cavallo difficile, recalcitrante, selvaggio e portarlo a vincere una competizione di cross-country. Gli eroi, assieme al quadrupede, sono un padre e un figlio che si ritrovano proprio in questa occasione a cercare di sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per potersi ritrovare, per riconquistare l’amore perduto».

A riassumere la storia con queste parole è proprio Kim Rossi Stuart. Brado infatti è il suo terzo film da regista (dopo Anche libero va bene e Tommaso) e racconta proprio la vicenda di un figlio (interpretato da Saul Nanni) che non voleva più avere niente a che fare con suo padre (lo stesso Kim) ed è costretto invece ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fatto male.

«L’ambientazione è quella di un far west nostrano e il linguaggio del film, segue la naturale epicità di cui quel mondo è per definizione portatore. Immagini ricche, quindi, ma senza cadere in estetizzazioni fini a se stesse. I personaggi sono l’anima portante: un padre “scassato” e provato dalle decine di fratture che si è procurato in un corpo a corpo con i cavalli più o meno selvaggi che negli anni si sono succeduti. E un figlio, introverso, tremendamente autonomo e indipendente per la sua giovane età, ma anche così condizionato dall’esperienza educativa quasi brutale che il genitore gli aveva inflitto».

Intorno a Kim Rossi Stuart e a Saul Nanni nel cast ci sono Viola Sofia Betti, Federica Pocaterra, Alma Noce, Paola Lavini e Barbora Bobulova. Brado è una produzione Palomar in collaborazione con Vision Distribution, SKY e Prime Video. Arriva al cinema il 20 ottobre.