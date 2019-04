Bradley Welsh, attore in ’T2 Trainspotting’, è stato ucciso

Bradley Welsh, uno degli attori del cast di T2 Trainspotting, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Edimburgo. L’uomo aveva 42 anni, ed è stato ritrovato la sera di mercoledì 17 aprile dalla polizia. Ex campione di pesi leggeri della Amateur Boxing Association of England, Welsh dirigeva una palestra di boxe e, negli ultimi anni, aveva trovato una seconda carriera nel mondo del cinema e della tv: oltre al sequel diretto da Danny Boyle, nel 2009 Welsh aveva partecipato a una puntata della serie di documentari Danny Dyer’s Deadliest Men.

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. 💚 pic.twitter.com/3duKqBxvxO

— Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 18 aprile 2019