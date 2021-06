‘Boys’, in anteprima una clip della commedia on the road con Neri Marcorè

«Boys è una storia di amicizia e di relazioni personali. Che, con la crisi di tutto quello che è possibile entrasse in crisi, è quanto di buono ci è rimasto. Sentirsi parte di un gruppo (in questo caso una rock band, per quanto agée) è ancora qualcosa che ci regala la grazia di un posto nel mondo. Tanto più se queste amicizie sono di antica data e collegano il passato al presente e se il destino le sottopone a prove che ne testano la sincerità e il valore».

A parlare è il regista di Boys, Davide Ferrario. Il film che aprirà il Festival di Taormina domenica 27 giugno racconta di Joe, Carlo, Bobo e Giacomo che sono amici da sempre, ciascuno con la propria vita e i propri problemi, ma uniti da un autentico legame e dalla passione che li aveva fatti incontrare: la musica. The Boys, questo il nome della band, avevano avuto un fulmineo successo negli anni Settanta. Nella loro routine – tra vicende amorose e personali – irrompe una possibilità che li porta in un nuovo viaggio: dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi, ma ancora di più scopriranno il senso della loro amicizia.

«I personaggi del film appartengono a una generazione (la mia, in effetti…) che non ha mai immaginato di invecchiare davvero. E invece il tempo non fa sconti a nessuno», continua il regista. Ma pur dovendo ciascuno affrontare una sorta di “prova di passaggio”, scopriranno che la vita può tenere in serbo soddisfazioni imprevedibili in tutti i momenti. Da questo punto di vista sono essenziali i rapporti con le donne e con i personaggi più giovani. È solo con il loro confronto e con il loro intervento che Joe, Carlo, Bobo e Giacomo “diventano grandi”».

Nella clip in esclusiva su Rolling, uno spezzone musicale della commedia, intervallata dalle immagini d’archivio del Festival del proletariato giovanile organizzato dal Re Nudo negli anni ’70.

Il cast è composto da Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi e Isabel Russinova, e il film è prodotto da Lumière Film con Rai Cinema e sarà distribuito dal 1 luglio da Adler Entertainment.