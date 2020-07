Boom! Christian De Sica e Massimo Boldi tornano con Neri Parenti (e vanno nello spazio)

Dopo la reunion di Amici come prima, uscito nel 2018, Christian De Sica e Massimo Boldi tornano di nuovo insieme nella prossima commedia delle Feste. Che stavolta sarà un cinepanettone in piena regola: a dirigerli ci sarà difatti il caro vecchio sodale Neri Parenti, autore di alcuni dei più grandi successi del duo. E che, dopo gli storici viaggi dall’Egitto all’India, tenta – colpa del Covid? – la svolta sci-fi. Il film si intitolerà difatti Un Natale su Marte: non c’è ancora una sinossi ufficiale, ma si intuisce dove la farsa dovrebbe andare a parare.

Oltre ai due supercomici, riuniti sullo schermo due anni fa (e con un notevole successo di pubblico: il totale degli incassi ha superato gli 8 milioni di euro), nel nel cast del nuovo film ci saranno anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina. Tutti o quasi, si presume, in scampagnata spaziale. Altro che Elon Musk e Tom Cruise.