Bond 25, non c’è ancora un titolo. Ma c’è Rami Malek

È stato presentato con una diretta streaming dalla villa di Ian Fleming in Giamaica il prossimo film di Bond. Che non ha ancora un titolo, quindi al momento si chiamerà semplicemente Bond 25.

Alla presenza del regista Cary Fukunaga e dei produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, sono stati svelati tutti i dettagli del film.

Oltre al confermato Daniel Craig, nel film ci saranno Ralph Fiennes, Rory Kinnea, Ben Whishaw, Naomie Harris, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, come attori confermati. Tra i nuovi nomi, troviamo Dali Benssalah, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek.

Il film è scritto da Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns and Phoebe Waller-Bridge. Non c’è ancora un titolo ufficiale.

È stato girato in Giamaica, in Norvegia, a Londra e a Matera. All’inizio della storia di Bond 25, come annunciato dalla produttrice Barbara Broccoli, Bond non sarà “in servizio”.