‘Bohemian Rhapsody’, ecco il vero trailer del film sui Queen

«Il più grande complimento è stato sapere che Brian May si è commosso vedendo il film» ha detto l'attore presentando la clip, non ancora disponibile online, al CinemaCon.

I Queen tornano in Italia

La band ha annunciato una data speciale per la prossima estate. Brian May: «Abbiamo ricevuto numerose richieste per tornare in tour. E visto che abbiamo ancora il fisico, abbiamo pensato... sì!»