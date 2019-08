Bob Odenkirk: «Il film di ‘Breaking Bad’? L’hanno già girato»

Breaking Bad potrebbe tornare prima del previsto. Così dice Bob Odenkirk – cioè Saul Goodman, uno dei personaggi più amati dello show e protagonista dello spin-off Better Call Saul – in una intervista all’Hollywood Reporter.

“Ho sentito tante cose, ma sono davvero eccitato per il film di Breaking Bad”, ha detto Odenkirk. “Non vedo l’ora di vederlo. Non so cosa sa e cosa non sa la gente, ma mi sembra incredibile che nessuno abbia scoperto che le riprese sono finite. L’hanno girato. Capisci cosa voglio dire? Come hanno fatto a tenere tutto segreto? Hanno fatto un lavoro grandioso per non far filtrare notizie”.

Il film, scritto e diretto dal creatore della serie Vince Gilligan, racconterà cosa è successo a Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo la fuga alla fine della quinta stagione. Come ha già spiegato Odenkirk, il film è avvolto nel mistero, ma secondo le voci che girano online nel cast torneranno Bryan Cranston, Jonathan Banks, Charles Baker e Krysten Ritter. La data d’uscita non è stata ancora confermata, ma inizialmente Breaking Bad sarà in esclusiva su Netflix.