Bob Dylan torna in tour

Bob Dylan ha annunciato le date dei suoi prossimi concerti. Il cantautore partirà il prossimo autunno – dall’11 ottobre al 21 novembre – per una serie di live nelle principali città degli Stati Uniti, continuando l’ormai trentennale Never Ending Tour.

Si tratta delle prime date americane del 2019. In passato, Dylan suonava più di 100 concerti ogni anno (il record, 113, risale al 2004), ma con il passare del tempo ha dovuto ridurre un po’ la frequenza. Nel 2018 i concerti sono stati 84, quest’anno solo 66.

Per quanto riguarda la scaletta, sembra che il cantautore abbia accantonato molti degli standard che hanno popolato i concerti degli ultimi anni. Nelle date europee di quest’anno, infatti, ha mescolato i classici come Like a Rolling Stone e Highway 61 Revisited con le nuove Scarlet Town, Sono After Midnight e Pay in Blood. Tempest, l’ultimo album di inediti, risale al 2012.