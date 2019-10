‘Birds of Prey’, guarda il trailer del film con Margot Robbie

L’Harley Quinn di Margot Robbie recluta una banda di ragazze spietate per abbattere una mente criminale nel nuovo trailer di Birds of Prey (E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), in uscita a febbraio 2020.

Lo spin-off di Suicide Squad ritrova Quinn che si è appena lasciata con suo partner in crime e amante, Joker (Jared Leto), e sta cercando di esercitare finalmente un controllo sulla propria vita. La clip si apre con lei che dice: Sapete chi è Harley Quinn? Un arlecchino. Il ruolo di arlecchino è quello di servitore – non è nessuno senza un padrone”.

Dopo che un criminale rapisce una ragazza, Quinn riunisce un gruppo di altre donne e supereroi per combattere il boss del crimine di Gotham.

Il trailer offre uno scorcio dell’estetica vibrante e esagerata della regista Cathy Yan, che mescola la classica esplosività dei supereroi con la giusta quantità di camp.

Insieme a Robbie, Birds of Prey sarà interpretato da Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ewan McGregor, Chris Messina ed Ella Jay Basco.