Billie Eilish presterà la voce a Sally di ‘Nightmare Before Christmas’

Dopo la title track di No Time To Die, Billie Eilish continua il suo avvicinamento al mondo del cinema. La star presterà la voce a Sally di Nightmare Before Christmas in una paio di show al Banc Of California Stadium di Los Angeles il 29 e 31 ottobre. Gli spettacoli sono stati annunciati come concerti “live-to-film”, il che significa che il cult verrà riprodotto sullo schermo con l’accompagnamento musicale dal vivo di un’orchestra.



Eilish canterà La Canzone di Sally dal musical immaginato da Tim Burton del 1993, con il compositore del film e membro del cast originale, Danny Elfman, pronto a riprendere il ruolo di Jack Skellington. “Weird Al” Yankovic darà la voce a Vado e Ken Page, un altro membro del cast originale, canterà la parte del Bau Bau.



«Sono super entusiasta di avere Billie che si unisce alla troupe di Nightmare! Questo è davvero un dolcetto (e non un scherzetto)!», ha scherzato Elfman.



È la prima volta dal 2018 che i concerti dal vivo di Nightmare Before Christmas riprendono le loro repliche.



Eilish ha recentemente pubblicato il suo secondo album Happier Than Ever,