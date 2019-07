‘Bill & Ted’, iniziate le riprese del nuovo capitolo della comedy cult con Keanu Reeves

Ed Solomon, co-creatore di Bill & Ted, ha confermato che le riprese del terzo film della serie, Bill & Ted Face the Music, sono iniziate oggi lunedì 1 luglio. “Monday. Crew call: 7:30. First shot: 9:00,” ha scritto Solomon su Twitter sabato.

Domenica mattina, Solomon ha pubblicato anche un’immagine con la caption: “Foto dalla cena con il cast che non rivela nulla (per evitare di finire nei guai)”.

I call this: “Photo From Last Night’s Cast Dinner that Reveals Nothing (So I Don’t Get Into Trouble).” Or: “How I See Every Group Photo I’m In Anyway.” pic.twitter.com/SWvRbWP6fl

— Ed Solomon (@ed_solomon) 30 giugno 2019