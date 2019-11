Bill Murray sarà di nuovo un ‘Ghostbusters’

Il Dr. Venkman sta per tornare. È infatti ufficiale che Bill Murray vestirà nuovamente i panni dell’acchiappafantasmi nel nuovo Ghostbuster, in uscita nel 2020. A confermarlo Dan Aykroyd durante un’intervista al The Gregg Hill Show.

Il nuovo capitolo sarà diretto da Jason Reitman, figlio del regista dei primi due film, che avrebbe scritto «una sceneggiatura che ha il DNA dei primi due capitoli e lo trasferisce alla nuova generazione». Nel film torneranno anche Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, e ci sarà un tributo a Harold Ramis, che nel film interpretava dott. Egon Spengler, morto nel 2014.