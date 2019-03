Bill Murray, Iggy Pop e Tom Waits in un film di zombie

Il nuovo film sugli zombie di Jim Jarmusch, The Dead Don’t Die, con protagonista Bill Murray, sarà presentato in anteprima nelle sale americane il 14 giugno. Diretto e scritto da Jarmusch, ha un cast all-star che il distributore cinematografico Focus Features descrive come “il più grande cast di zombie mai messo insieme”. Non ci sono dettagli riguardanti la trama.

Iggy Pop, Tom Waits, RZA e Selena Gomez reciteranno accanto a Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Sara Driver e Carol Kane.

Il film sugli zombie esce dopo il documentario di Jarmusch del 2016 sugli Stooges, Gimme Danger. In precedenza aveva lavorato con Iggy Pop nel 1995 su Dead Man. Il regista aveva già collaborato anche con RZA, Waits e Bill Murray.