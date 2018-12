Benicio del Toro e Timothée Chalamet saranno nel nuovo film di Wes Anderson 

Il nuovo film di Wes Anderson si intitolerà The French Dispatch e racconterà la storia di un giornale americano del 20esimo secolo, raccontato attraverso le vicende della sua sede parigina. Le riprese del film, che al contrario di quanto detto nei primi rumors non è un musical ma “una lettera d’amore ai giornalisti”, sono iniziate circa una settimana fa ad Angoulême, e dureranno altri quattro mesi.

Secondo quanto rivelato da Indiewire, il cast non sarà composto solo dai collaboratori storici di Anderson – Bill Murray, Tilda Swinton e Frances McDormand sono già stati confermati – ma anche da alcuni volti nuovi, in particolare Benicio del Toro, Jeffrey Wright e Timothée Chalamet, il protagonista di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. The French Dispatch dovrebbe arrivare il prossimo anno, probabilmente in tempo per il prossimo Festival di Cannes.