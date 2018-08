Ben Affleck torna in rehab

Per la terza volta in 15 anni, e a pochi mesi di distanza dall’ultimo ricovero, Ben Affleck andrà in una clinica per risolvere i suoi problemi con l’alcool. L’attore e regista due volte premio Oscar combatte con l’alcolismo almeno dal 2001 – quando è stato in cura la prima volta -, e anche in questo caso è stato convinto dall’ex moglie Jennifer Garner, che l’ha anche accompagnato in clinica.

«È un problema che ho affrontato nel passato e che continuerò ad affrontare», aveva detto Affleck a dicembre 2017, data del suo ultimo ricovero. Al momento non è chiaro se e quanto la sua scelta influenzerà le tempistiche dei progetti in cui è coinvolto: un altro episodio di Batman, il sequel di Justice League e il film dedicato alla storica truffa del 2001 ai danni di McDonald’s.