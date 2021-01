Ben Affleck ha buttato la sua fidanzata… nella spazzatura

Forse sapete che tra Ben Affleck e Ana de Armas è finita. Ma probabilmente non conoscete il dettaglio più weirdo di questo break-up. Qualche tempo fa, la coppia aveva “trollato” i paparazzi perennemente appostati fuori casa con una sagoma a grandezza naturale di Ana messa fuori dal cancello. Adesso quella silhouette è finita nella spazzatura, come dimostrano gli scatti pubblicati oggi dal “cattivissimo” Daily Mail.

Non una bella fine tra i due, anche se il portavoce dice che la separazione è stata consensuale e che gli ormai ex fidanzati resteranno amici (vedremo). Affleck e de Armas si erano conosciuti nell’autunno del 2019 sul set di Deep Water di Adrian Lyne, la cui uscita è stata rimandata causa Covid a quest’anno. Nel corso della pandemia, erano diventati una delle coppie più paparazzate di Hollywood, tutti mascherine, passeggiate col cane e hamburger a domicilio. Secondo alcuni rumour di queste ore, a gettare il cartonato di Ana nel cestino sarebbe stato Casey Affleck, il fratello di Ben: ma il gossip, per quanto succosissimo, pare non avere (per ora) alcun fondamento.

Vedremo dunque la coppia ancora insieme nel film galeotto, ma meno fortunato del previsto. Poi Ana sarà la nuova Bond Girl di 007/Daniel Craig in No Time to Die, nelle sale (se tutto va bene) ad aprile, e darà il volto a Marilyn Monroe nel biopic Blonde, ora in fase di post-produzione. Ben, invece, tornerà a vestire la tuta di Batman nella miniserie sulla Justice League diretta da Zack Snyder e nello spin-off dedicato a The Flash, e sarà poi nei film Ghost Army, da lui anche diretto, e The Last Duel di Ridley Scott, accanto all’amico fraterno Matt Damon.