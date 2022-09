Belle notizie: è arrivato il (super) trailer di ‘Bones and All’ di Luca Guadagnino

Belle notizie: è online il primo trailer di Bones and All, l’attesissimo film di Luca Guadagnino che ha vinto il Leone d’argento per la regia all’ultima Mostra del cinema di Venezia, oltre al Premio Marcello Mastroianni per il miglior attore o attrice emergente, assegnato alla bravissima Taylor Russell.

Accanto a Timothée Chalamet, di nuovo diretto da Guadagnino dopo l’exploit di Chiamami col tuo nome, è lei la protagonista di questa storia d’amore e di formazione a tema cannibale tratta dal romanzo di Camille DeAngelis, pubblicato in Italia con il titolo Fino all’osso e adattato per lo schermo dallo sceneggiatore e fedele collaboratore del regista, David Kajganich (A Bigger Splash, Suspiria).

Nel cast di Bones and All figurano anche il premio Oscar Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper e Jake Horowitz.

Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 23 novembre.

Ecco il trailer:

you can’t run from who you are

watch the official trailer for #BonesAndAll now. starring Taylor Russell, @realchalamet, and Mark Rylance, from director Luca Guadagnino

don’t miss the film only in theaters this November pic.twitter.com/Pl3CgyGd6H

— MGM Studios (@mgmstudios) September 29, 2022