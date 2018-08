Baz Luhrmann girerà il biopic di Elvis Presley

Da Moulin Rouge a Elvis Presley. Dopo la sfortunata regia del pilota di The Get Down – serie cancellata da Netflix dopo solo una stagione – Baz Luhrmann tornerà in sala con il suo biopic sulla vita del Re. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel (il suo nome era circolato già nel 2014, quando si è parlato per la prima volta del film) e Jeremy Doner, rispettivamente autori di Saving Mr. Banks e Damages.

Secondo Discussing Film, la direttrice del casting Kristy Carlson sarebbe già alla ricerca di due attori, in grado di cantare e trasformarsi in Elvis a 18 e 35 anni. Non sappiamo se la produzione ha già previsto una finestra d’uscita in sala, ma le riprese dovrebbero iniziare a marzo 2019.