BAFTA 2022, s’impone ‘Il potere del cane’: tutti i vincitori

The road to the Oscars per Jane Campion e Il potere del cane sta per giungere a destinazione. O così pare. Anche ai BAFTA, i cosiddetti Oscar inglesi nonché l’ultimo grande riconoscimento della Awards Season ad essere consegnato prima degli Academy Award (quest’anno “cadono” il prossimo 27 marzo), il titolo prodotto da Netflix e già Leone d’argento a Venezia 78 ha vinto come miglior film e miglior regia.

Tra le “conferme” anche la statuetta al miglior attore protagonista (Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard) e quelle ai non protagonisti (Troy Kotsur per I segni del cuore – CODA e Ariana DeBose per West Side Story), mentre la vera sorpresa è tra le attrici protagoniste: l’inglese Joanna Scanlan di After Love batte candidate più celebri come Lady Gaga per House Gucci e Alana Haim per Licorice Pizza. Film per il quale il regista Paul Thomas Anderson ha invece vinto il BAFTA per la sceneggiatura originale.

Anche Paolo Sorrentino resta a bocca asciutta: il premio per il miglior film in lingua non inglese è andato al favoritissimo Drive My Car di Hamaguchi Ryūsuke.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

Il potere del cane

Miglior film inglese

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Due donne – Passing

House of Gucci

No Time to Die

Tutti parlano di Jamie

Ultima notte a Soho

Miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore inglese

After Love – Aleem Khan (regista e sceneggiatore)

Boiling Point – James Cummings (sceneggiatore), Hester Ruoff (produttrice)

Due donne – Passing – Rebecca Hall (regista e sceneggiatrice)

The Harder They Fall – Jeymes Samuel (regista e sceneggiatore)

Keyboard Fantasies – Posy Dixon (regista e sceneggiatore), Liv Proctor (produttrice)

Miglior film in lingua non inglese

Drive My Car – Hamaguchi Ryūsuke

È stata la mano di Dio – Paolo Sorrentino

Madres paralelas – Pedro Almodóvar

La persona peggiore del mondo – Joachim Trier

Petite maman – Céline Sciamma

Miglior documentario

Jacques Cousteau – Il figlio dell’oceano – Liz Garbus

Cow – Andrea Arnold

Flee – Jonas Poher Rasmussen

The Rescue – Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

Summer of Soul – Questlove

Miglior film d’animazione

Encanto – Jared Bush, Byron Howard

Flee – Jonas Poher Rasmussen

Luca – Enrico Casarosa

I Mitchell contro le macchine – Mike Rianda

Miglior regista

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (Il potere del cane)

Audrey Diwan (La scelta di Anne – L’événement)

Julia Ducournau (Titane)

Hamaguchi Ryūsuke (Drive My Car)

Aleem Khan (After Love)

Miglior sceneggiatura originale

Being the Ricardos – Aaron Sorkin

Belfast – Kenneth Branagh

Don’t Look Up – Adam Mckay

Una famiglia vincente – King Richard – Zach Baylin

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

Miglior sceneggiatura non originale

Drive My Car – Hamaguchi Ryūsuke

Dune – Eric Roth, Jon Spaihts, Denis Villeneuve

La figlia oscura – Maggie Gyllenhaal

Il potere del cane – Jane Campion

I segni del cuore – CODA – Siân Heder

Miglior attrice protagonista

Alana Haim (Licorice Pizza)

Emilia Jones (I segni del cuore – CODA)

Lady Gaga (House of Gucci)

Renate Reinsve (La persona peggiore del mondo)

Joanna Scanlan (After Love)

Tessa Thompson (Due donne – Passing)

Miglior attore protagonista

Adeel Akhtar (Ali & Ava)

Mahershala Ali (Il canto del cigno)

Benedict Cumberbatch (Il potere del cane)

Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up)

Stephen Graham (Boiling Point)

Will Smith (Una famiglia vincente – King Richard)

Miglior attrice non protagonista

Caitríona Balfe (Belfast)

Jessie Buckley (La figlia oscura)

Ariana DeBose (West Side Story)

Ann Dowd (Mass)

Aunjanue Ellis (Una famiglia vincente – King Richard)

Ruth Negga (Due donne – Passing)

Miglior attore non protagonista

Mike Faist (West Side Story)

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (I segni del cuore – CODA)

Woody Norman (C’mon C’mon)

Jesse Plemons (Il potere del cane)

Kodi Smit-McPhee (Il potere del cane)

Miglior colonna sonora

Being the Ricardos – Daniel Pemberton

Don’t Look Up – Nicholas Britell

Dune – Hans Zimmer

The French Dispatch – Alexandre Desplat

Il potere del cane – Jonny Greenwood

Miglior casting

Boiling Point – Carolyn Mcleod

Dune – Francine Maisler

È stata la mano di Dio – Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco

Una famiglia vincente – King Richard – Rich Delia, Avy Kaufman

West Side Story – Cindy Tolan

Miglior fotografia

Dune – Greig Fraser

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley – Dan Laustsen

Macbeth – Bruno Delbonnel

No Time to Die – Linus Sandgren

Il potere del cane – Ari Wegner

Miglior montaggio

Belfast – Úna Ní Dhonghaíle

Dune – Joe Walker

Licorice Pizza – Andy Jurgensen

No Time to Die – Tom Cross, Elliot Graham

Summer of Soul – Joshua L. Pearson

Miglior scenografia

Cyrano – Sarah Greenwood, Katie Spencer

Dune– Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley – Tamara Deverell, Shane Vieau

The French Dispatch – Adam Stockhausen, Rena Deangelo

West Side Story – Adam Stockhausen, Rena Deangelo

Migliori costumi

Crudelia – Jenny Beavan

Cyrano – Massimo Cantini Parrini

Dune – Robert Morgan, Jacqueline West

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley – Luis Sequeira

The French Dispatch – Milena Canonero

Make-up & hairstyling

Crudelia – Nadia Stacey, Naomi Donne

Cyrano – Alessandro Bertolazzi, Siân Miller

Dune – Love Larson, Donald Mowat

House of Gucci – Frederic Aspiras, Jane Carboni, Giuliano Mariana, Sarah Nicole Tanno

Gli occhi di Tammy Faye – Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

Miglior sonoro

Dune – Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

No Time to Die – James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor

A Quiet Place II – Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van Der Ryn

Ultima notte a Soho – Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin, Dan Morgan

West Side Story – Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson, Gary Rydstrom

Migliori effetti visivi

Dune – Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer

Free Guy – Swen Gillberg, Brian Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick

Ghostbusters: Legacy – Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre, Alessandro Ongaro

Matrix Resurrections – Tom Debenham, Hew J Evans, Dan Glass, J. D. Schwaim

No Time to Die – Mark Bokowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble

Miglior cortometraggio d’animazione inglese

Affairs of the Art – Joanna Quinn, Les Mills

Do Not Feed the Pigeons – Jordi Morera

Night of the Living Dread – Ida Melum, Danielle Goff, Laura Jayne Tunbridge, Hannah Kelso

Miglior cortometraggio inglese

The Black Cop – Cherish Oteka

Femme – Sam H. Freeman, Ng Choon Ping, Sam Ritzenberg, Hayley Williams

The Palace – Jo Prichard

Stuffed – Theo Rhys, Joss Holden-rea

Three Meetings of the Extraordinary Committee – Michael Woodward, Max Barron, Daniel Wheldon

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Ariana DeBose

Harris Dickinson

Lashana Lynch

Millicent Simmonds

Kodi Smit-McPhee