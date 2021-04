Bafta 2021: i vincitori sono uno ‘spoiler’ dei prossimi Oscar?

Gli ultimi premi “di peso” prima degli Oscar del 25 aprile prossimo sembrano confermare tutti i pronostici. Ai 74esimi Bafta, i premi più importanti del cinema britannico, trionfa Nomadland, già Leone d’oro a Venezia 77: 4 statuette tra cui quelle di miglior film, miglior regista (Chloé Zhao) e miglior attrice protagonista (Frances McDormand). A due settimane dagli Academy Awards, questo resta il titolo da battere.

E anche il resto sembra confermare le attese dei bookmaker: dai premi ai migliori attori non protagonisti (Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah e Youn Yuh-jung per Minari) a quello per la sceneggiatura originale (Emerald Fennell per Promising Young Woman).

L’unica vera sorpresa è Anthony Hopkins, che grazie a The Father trionfa come attore protagonista: categoria in cui il favorito resta il compianto Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom (che qui si segnala per le menzioni “tecniche”). Mentre erano scontati i due premi a Soul: miglior film d’animazione e miglior colonna sonora (Jon Batiste con Trent Reznor e Atticus Ross).

Gli Oscar sono sempre più vicini: i Bafta sono uno “spoiler” delle statuette che verranno?

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

The Father

The Mauritanian

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Promising Young Woman



Miglior film britannico

Calm with Horses

The Father

His House

Limbo

The Mauritanian

Mogul Mowgli

La nave sepolta

Promising Young Woman

Rocks

Saint Maud

Miglior regista

Lee Isaac Chung – Minari

Sarah Gavron – Rocks

Shannon Murphy – Babyteeth

Thomas Vinterberg – Un altro giro

Chloé Zhao – Nomadland

Jasmila Žbanić – Quo vadis, Aida?

Miglior esordio di un regista, sceneggiatore o produttore britannico

Rose Glass, Oliver Kassman – Saint Maude

Theresa Ikoko, Claire Wilson – Rocks

Ben Sharrock, Irune Gurtubai – Limbo

Jack Sidey – Moffie

Remi Weekes – His House

Miglior sceneggiatura originale

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Jack Fincher – Mank

Theresa Ikoko, Claire Wilson – Rocks

Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg – Un altro giro

Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7

Miglior sceneggiatura non originale

Ramin Bahrani – La tigre bianca

Moira Buffini – La nave sepolta

Christopher Hampton, Florian Zeller – The Father

Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven – The Mauritanian

Chloé Zhao – Nomadland

Miglior attrice protagonista

Bukky Bakray – Rocks

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Wunmi Mosaku – His House

Alfre Woodard – Clemency

Miglior attrice non protagonista

Niamh Algar – Calm with Horses

Kosar Ali – Rocks

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema

Dominique Fishback – Judas and the Black Messiah

Ashley Madekwe – County Lines

Youn Yuh-jung – Minari

Miglior attore protagonista

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Adarsh Gourav – La tigre bianca

Anthony Hopkins – The Father

Mads Mikkelsen – Un altro giro

Tahar Rahim – The Mauritanian

Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Barry Keoghan – Calm with Horses

Alan Kim – Minari

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami…

Clarke Peters – Da 5 Bloods – Come fratelli

Paul Raci – Sound of Metal

Miglior film in lingua straniera

Un altro giro

Dear Comrades!

Minari

I miserabili

Quo vadis, Aida?

Miglior film d’animazione

Onward – Oltre la magia

Soul

Wolfwalkers – Il popolo dei lupi

Miglior cortometraggio animato

The Fire Next Time

The Owl and the Pussycat

The Song of a Lost Boy

Miglior cortometraggio

Eyelash

Lizard

Lucky Break

Miss Curvy

The Present

Miglior documentario

Collective

David Attenborough: A Life on Our Planet

The Dissident

Il mio amico in fondo al mare

The Social Dilemma

Miglior casting

Calm with Horses

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Rocks

Miglior fotografia

Judas and the Black Messiah

Mank

The Mauritanian

Nomadland

Notizie dal mondo

Miglior montaggio

The Father

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Promising Young Woman

Sound of Metal

Miglior colonna sonora

Mank

Minari

Promising Young Woman

Notizie dal mondo

Soul

Miglior scenografia

The Father

Mank

La nave sepolta

Notizie dal mondo

Rebecca

Migliori costumi

Ammonite

Emma.

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

La nave sepolta

Migliori trucco e acconciature

Elegia americana

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

La nave sepolta

Pinocchio

Migliori effetti speciali

Greyhound – Il nemico invisibile

The Midnight Sky

Mulan

Tenet

L’unico e insuperabile Ivan

Miglior sonoro

Greyhound – Il nemico invisibile

Nomadland

Notizie dal mondo

Soul

Sound of Metal