Bafta 2020, trionfa ‘1917’

L’inglese Sam Mendes giocava in casa, ma il suo 1917 è il vero trionfatore dei Bafta 2020, gli Oscar britannici, al di là della bandiera d’appartenenza. È questo il titolo vincitore del premio come miglior film britannico, ma anche come miglior film in generale e per la regia, battendo concorrenti come C’era una volta a… Hollywood di Tarantino e The Irishman di Martin Scorsese. Il che lo porta sempre più vicino alla vittoria agli Academy Award di domenica prossima.

Confermati, come da recenti vittorie nel corso della cosiddetta “stagione dei premi”, i riconoscimenti ai migliori attori protagonisti: Renée Zellweger per Judy e Joaquin Phoenix per Joker (quest’ultimo ha tenuto un discorso antirazzista diventato subito virale). E pure ai non protagonisti: Laura Dern per Storia di un matrimonio e Brad Pitt per C’era una volta a… Hollywood.



7 i premi totali a 1917, ma la sorpresa – dei Bafta e dell’intera stagione – resta il sudcoreano Parasite, che vince come previsto la statuetta come miglior film straniero ma, un po’ a sorpresa, anche quella per la miglior sceneggiatura originale.

Miglior film

C’era una volta a… Hollywood

The Irishman

Joker

1917

Parasite

Miglior film inglese

Alla mia piccola Sama

Bait

I due papi

1917

Rocketman

Sorry We Missed You



Miglior esordio per un regista, produttore o sceneggiatore inglese

Alla mia piccola Sama

Bait

Maiden

Only You

Retablo

Miglior film in lingua straniera

Alla mia piccola Sama

Dolor y gloria

The Farewell – Una bugia buona

Parasite

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior documentario

Alla mia piccola Sama

Apollo 11

Diego Maradona

The Great Hack

Made in USA – Una fabbrica in Ohio

Miglior film d’animazione

Frozen II – Il segreto di Arendelle

Klaus – I segreti del Natale

Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film

Toy Story 4

Miglior regista

Bong Joon-ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (C’era una volta a… Hollywood)



Miglior sceneggiatura originale

Cena con delitto – Knives Out

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Storia di un matrimonio

La rivincita delle sfigate

Miglior sceneggiatura non originale

I due papi

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley (A proposito di Rose)

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Saoirse Ronan (Piccole donne)

Charlize Theron (Bombshell – La voce dello scandalo)

Renée Zellweger (Judy)

Miglior attore protagonista

Leonardo DiCaprio (C’era una volta a… Hollywood)

Adam Driver (Storia di un matrimonio)

Taron Egerton (Rocketman)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (I due papi)

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Piccole donne)

Margot Robbie (Bombshell – La voce dello scandalo)

Margot Robbie (C’era una volta a… Hollywood)



Miglior attore non protagonista

Tom Hanks (Un amico straordinario)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (C’era una volta a… Hollywood)

Miglior colonna sonora

Jojo Rabbit – Michael Giacchino

Joker – Hildur Guđnadóttir

1917 – Thomas Newman

Piccole donne – Alexandre Desplat

Star Wars – L’ascesa di Skywalker – John Williams

Miglior casting

C’era una volta a… Hollywood

I due papi

Joker

Storia di un matrimonio

La vita straordinaria di David Copperfield

Miglior fotografia

The Irishman

Joker

Le Mans ’66 – La grande sfida

The Lighthouse

1917



Miglior montaggio

C’era una volta a… Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbot

Joker

Le Mans ’66 – La grande sfida

Miglior scenografia

C’era una volta a… Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

1917

Migliori costumi

C’era una volta a… Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Piccole donne

Miglior trucco e acconciature

Bombshell – La voce dello scandalo

Joker

Judy

1917

Rocketman

Miglior sonoro

Joker

Le Mans ’66 – La grande sfida

1917

Rocketman

Star Wars – L’ascesa di Skywalker



Migliori effetti visivi

Avengers – Endgame

The Irishman

1917

Il re leone

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Miglior cortometraggio d’animazione inglese

Grandad Was a Romantic

In Her Boots

The Magic Boat

Miglior cortometraggio inglese

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

The Trap



Miglior star emergente

Awkwafina

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Jack Lowden

Michael Ward