Bafta 2020: ‘Joker’ e Tarantino sono i più nominati agli Oscar britannici

Joker è il lungometraggio più nominato ai Bafta 2020: l’origin story del villain di Batman firmata da Todd Phillips è candidata in ben 11 categorie, compresa quella di miglior attore protagonista (Joaquin Phoenix) e miglior film. Per il premio più importante se la dovrà vedere con 1917 di Sam Mendes, C’era una volta a… Hollywood (che hanno appena vinto il Golden Globe rispettivamente come miglior drama e miglior comedy), The Irishman di Scorsese e Parasite.

Seguono proprio il film di Tarantino con 10 candidature e The Irishman e 1917 con 9. Tra gli attori, Margot Robbie è nominata come non protagonista sia per Bombshell che per C’era una volta a… Hollywood e Scarlett Johansson come lead per Storia di un matrimonio e come supporting per Jojo Rabbit

La cerimonia dei British Academy Film Award si svolgerà il 2 febbraio alla Royal Albert Hall di Londra e sarà condotta da Graham Norton.

Ecco la lista completa dei candidati:

Miglior film

1917

The Irishman

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Miglior film britannico

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

I due papi

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Wild Rose

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole donne

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Miglior attore protagonista

Leonardo DiCaprio – C’era una volta a… Hollywood

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – I due papi

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole donne

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attore non protagonista

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins – I due papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Miglior regista

1917 – Sam Mendes

The Irishman – Martin Scorsese

Joker – Todd Phillips

C’era una volta a… Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-ho

Migliori costumi

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Piccole donne

C’era una volta a… Hollywood

Miglior make up

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

Miglior colonna sonora

1917

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior film d’animazione

Frozen 2

Klaus

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

Toy Story 4

Miglior sceneggiatura originale

Storia di un matrimonio

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

I due papi

Miglior sceneggiatura non originale

La rivincita delle sfigate

Cena con delitto – Knives Out

Storia di un matrimonio

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Miglior fotografia

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66

The Lighthouse

Miglior documentario

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Miglior film in lingua straniera

The Farewell – Una bugia buona

For Sama

Dolor y Gloria

Parasite

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior montaggio

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

C’era una volta a… Hollywood

Miglior scenografia

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Miglior suono

1917

Joker

Le Mans ‘66

Rocketman

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Migliori effetti speciali

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior casting

Joker

Storia di un matrimionio

C’era una volta a… Hollywood

The Personal History of David Copperfield

I due papi

EE Rising Star Award

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr

Micheal Ward

Miglior debutto britannico (sceneggiatore, regista o produttore)

Bait

For Sama

Maiden

Only You

Retablo