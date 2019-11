‘Babylon’, il nuovo film di Damian Chazelle ha una data d’uscita

Babylon uscirà nei cinema americani il 25 dicembre 2021, per arrivare nel resto del mondo il 7 gennaio, ovviamente giusto in tempo per la stagione dei premi 2022. Del nuovo film di Damien Chazelle, premio Oscar per la regia più giovane di sempre, si sa ancora poco ma pare che sarà ambientato nella Hollywood degli anni Venti durante il periodo di transizione dal muto al sonoro e che il copione preveda un mix di personaggi reali e di fantasia alla C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino.

Emma Stone dovrebbe tornare a recitare nei panni della protagonista femminile dopo La La Land, per cui ha vinto l’Academy, e dovrebbe essere affiancata da Brad Pitt. Secondo Variety però, non è ancora stato ancora firmato un accordo con nessuno dei due attori. Babylon è il quinto film di Chazelle, che ha lavorato anche a una serie per Netflix The Eddy.