‘Babylon’, Brad Pitt insieme a Emma Stone nel nuovo film di Damien Chazelle

Il nuovo film di Damien Chazelle si chiama Babylon ed è ambientato nella Hollywood degli anni Venti durante il periodo di transizione dal muto al sonoro. Dopo la parentesi di First Man – Il primo uomo, il regista di La La Land torna a girare un film che ruota attorno al mondo del cinema. Un po’ come C’era una volta a… Hollywood, il lungometraggio, conteso dagli studios, mescolerà figure realmente esistite e personaggi inventati.

E pare che in comune con il nono film di Tarantino avrà anche una delle sue superstar, Brad Pitt, che dovrebbe affiancare come protagonista maschile Emma Stone. Dopo La La Land, per cui l’attrice ha vinto l’Academy Award, si tratta della seconda collaborazione con il regista premio Oscar più giovane di sempre. Secondo Deadline, le fonti parlano di un period piece d’autore audace con un grosso budget. Sembra anche non sarà un altro musical, nonostante si dicesse che Chazelle ne stesse scrivendo uno. Deadline riferisce anche che i contratti dei due divi non sarebbero ancora stati firmati.