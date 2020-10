Avete visto come Armie Hammer ha commentato il selfie di Timothée Chalamet?

Chiamami col tuo… emoji. Timothée Chalamet ha postato un’innocua foto sul suo profilo Instagram: e questa non è una notizia. Ma se Armie Hammer, co-protagonista insieme a lui del cult di Luca Guadagnino Call Me by Your Name, gli lascia un commento sotto, allora è un’altra storia. E l’Internet esplode.

Il commento, lo riportiamo fedelmente, è: «OoOOOoOoooo KING SHIT!!! 🍆🍆🍆💦💦💦💦💦❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥». Mancava solo la pesca. Inutile dire che l’intervento Armie è diventato subito viralissimo, e non solo tra i/le fan di una delle coppie più hot del cinema recente. Che tornerà, almeno secondo quanto più volte dichiarato dallo stesso Guadagnino, nel sequel del film, di cui ancora però non si hanno dettagli precisi.

Ecco il post di Timothée che ha scatenato i cuoricini (e non solo quelli) di Armie:

Il prossimo film di Chalamet, Dune di Denis Villeneuve, è stato rinviato al 2021, mentre vedremo Hammer accanto a Lily James in Rebecca, il remake del capolavoro di Hitchcock disponibile su Netflix dal prossimo 21 ottobre.