‘Avengers: Endgame’ ha battuto ogni record di incasso nel primo week end

Come previsto, Avengers: Endgame ha infranto ogni record nella storia del botteghino per la settimana di uscita: l’ultimo capitolo della saga Marvel — al cinema dal 24 aprile — ha già guadagnato con 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo (350 milioni negli USA e oltre 14 milioni di euro in Italia).

Endgame ha battuto il record stabilito un anno prima dal suo predecessore Avengers: Infinity War, che ha aperto con 250 milioni di dollari a livello nazionale — superando Star Wars: Il Risveglio della Forza di 248 milioni di dollari nel dicembre 2015 — e 630 milioni di dollari nel modo, secondo Variety.

Anche dopo l’uscita di Infinity War, The Fate of the Furious, in qualche modo, ha mantenuto il suo record al box office per il weekend di apertura all’estero con 443 milioni di dollari; ora Endgame lo ha demolito, portando a casa 859 milioni di dollari nei mercati internazionali, inclusi 330 milioni in Cina.

Inoltre, Avengers: Endgame ha stabilito il record per il più grande giorno di apertura nazionale USA di sempre con 156 milioni di dollari solo il venerdì, superando i 129 milioni di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Walt Disney Co. ha dichiarato che Endgame ha anche battuto record di botteghino in Francia, in Brasile e in quasi tre dozzine di altri mercati.

“Kevin Feige e il team Marvel Studios hanno continuato a mettere in discussione le nozioni di ciò che è possibile al cinema sia in termini di storytelling che di botteghino”, ha detto in una nota il presidente dei Disney Studios, Alan Horn.

“Anche se Endgame è tutt’altro che la fine per il Marvel Cinematic Universe, questi primi 22 film costituiscono un risultato scomodo e il successo monumentale di questo weekend è una testimonianza del mondo che hanno immaginato, del talento coinvolto e della loro passione collettiva, abbinata a l’irrefrenabile entusiasmo dei fan di tutto il mondo”.