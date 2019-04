‘Avengers : Endgame’, guarda il video “molto illegale” di Chris Pratt dal set

Chris Pratt ha condiviso sui social un video realizzato sul set di Avengers: Endgame in cui compaiono tutti gli attori del cast in costume durante le riprese, nonostante la produzione avesse proibito a tutta la crew qualsiasi registrazione fatta con il telefonino.

“Ricordo di essere andato fuori di testa in quel momento sul set di Avengers“, ha scritto Pratt nella caption del “video molto illegale” come definito dall’attore, interprete di Star-Lord. “Non era permesso a nessuno di fare riprese con il cellulare. Mi sono detto “si fottano”. Nessuna regola avrebbe potuto impedirmi di cogliere questa occasione unica nella vita per riprendere questa collezione di star, un gruppo che probabilmente non sarà mai più insieme nella stessa stanza. Siamo stati molto fortunati”.

Il film, l’ultimo colossal di casa Marvel attualmente nei cinema, è candidato a rimanere nella storia come il miglior film di supereroi mai realizzato, anche grazie al successo straordinario ai botteghini – 1,2 miliardi di dollari nel primo weekend.