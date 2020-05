Ascolta Daniel Radcliffe che legge il primo capitolo di ‘Harry Potter e la pietra filosofale’

Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning e tanti altri leggeranno Harry Potter e la pietra filosofale, il primo volume della saga di J.K. Rowling, ad alta voce da casa in quarantena.

Radcliffe, che ha recitato nel ruolo del personaggio del titolo in tutti e otto i film, ha dato il via alle letture con il primo capitolo, “Il ragazzo che è sopravvissuto”, che racconta di quando Potter bambino viene lasciato davanti alla porta degli zii. Radcliffe legge le famose righe di apertura dal suo divano: “Il signore e la signora Dursley, numero quattro di Privet Drive, erano orgogliosi di affermare di essere perfettamente normali, grazie mille”.

Tutti e 17 i capitoli di The Sorcerer’s Stone – noto come La pietra filosofale al di fuori degli Stati Uniti – verranno pubblicati settimanalmente fino a metà estate e saranno disponibili su Spotify e sul sito web di Harry Potter at Home.

Gli altri lettori dell’universo di Harry Potter includono il premio Oscar Eddie Redmayne (Newt Scamander in Animali fantastici e dove trovarli), Stephen Fry, Claudia Kim e Noma Dumezweni. Altri narratori saranno annunciati nelle prossime settimane.

Harry Potter at Home è stato lanciato da Wizarding World Digital e J.K. Rowling in risposta alla pandemia di COVID-19, per dare una mano a bambini e genitori attualmente in quarantena. L’iniziativa gratuita offre quiz, puzzle, un fan club e altro ancora.

“Genitori, insegnanti e tutori che lavorano per far divertire e interessare i bambini mentre siamo bloccati potrebbero aver bisogno di un po ‘di magia, quindi sono lieto di lanciare Harry Potter at Home”, aveva annunciato la scrittrice il mese scorso.